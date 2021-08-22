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«Металлург» победил «Салават Юлаев» на Кубке чемпионов

14:15
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«Металлург» победил «Салават Юлаев» на турнире обладателей Кубка Гагарина со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Никита Коростелев.

Турнир обладателей Кубка Гагарина

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Шмелев — 3 (Кадейкин, Кулемин), 16:49 — 0:1. Дронов — 1 (бол., Лайпсик, Карри), 22:15 — 1:1. Голдобин — 2 (Хультстрем, Майе), 25:01 — 2:1. Коростелев — 3 (Голдобин, Майе), 51:19 — 3:1. Башкиров — 2 (Кулемин, Шмелев), 58:14 — 3:2.

Вратари: Олкинуора — Шарыченков (58:14).

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

22 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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