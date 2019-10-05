«Металлург» по буллитам проиграл «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке по буллитам проиграл «Торпедо» — 2:3.

Для магнитогорцев это пятое поражение в последних шести матчах. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мозякин — 2 (Паршин), 3:29 — 1:0. Жафяров — 7 (бол., Геноуэй, Шредер), 17:42 — 1:1. Хауден — 3 (Бочаров), 29:25 — 1:2. Яковлев — 2 (Любимов, Верещагин), 53:35 — 2:2.

Победный буллит: Варнаков.

Вратари: Галимов (Кошечкин, 29:25) — Тихомиров.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (13+7+9+3) — 38 (7+10+17+4).

Судьи: Кулев, Спирин.

5 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».