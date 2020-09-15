«Металлург» по буллитам одолел «Сочи»
22:01
«Металлург» одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Причем основное и дополнительное время матча закончилось безрезультативно — 0:0.
Победитель решался в серии буллитов, где точнее были магнитогорцы.
«Металлург» набрал 10 очков и идет в лидерах на Востоке, а вот «Сочи» с 3 баллами находится на дне турнирной таблицы на Западе.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Карпов.
Вратари: Лассинантти — Олкинуора.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 23 (9+9+5+0) — 29 (14+1+10+4).
Судьи: Букин, Гашилов.
15 сентября. Сочи. ДС «Большой».
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