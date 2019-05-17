"Металлург" перешел на уменьшенные площадки

Магнитогорский "Металлург"​ объявил о переходе на уменьшенные площадки. Клуб КХЛ будет выступать на площадках "финского" образца – 60x28 м.

"Перешли! В "Магнитке" теперь "финская" площадка.

Еще в феврале руководство "Металлурга" и тренерский штаб команды мастеров обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам!

Напомним, что "финский" размер площадки – 60 метров в длину и 28 метров в ширину. Таким образом, лед в арене "Металлург" стал уже на два метра – по одному метру с каждой стороны хоккейной коробки.

Освободившееся пространство после уменьшения ледового поля позволит упростить передвижение зрителей внутри чаши арены", – говорится в сообщении "Металлурга" в Инстаграме.