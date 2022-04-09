«Металлург» переигрывает «Трактор» после второго периода со счетом 4:0

«Металлург» увеличил свое преимущество в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ. После второго периода «Магнитка» обыгрывает соперника со счетом 4:0.

Во втором периоде автором единственного гола стал нападающий Филипп Маей. До этого в его активе в этой встрече было два голевых паса.

Напомним, что пока «Магнитка» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1.