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«Металлург» переиграл «Салават» и одержал первую победу на выезде в сезоне

19:16
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Металлург». Гости одержали победу со счетом 3:0.

«Магнитка» одержала первую победу на выезде в нынешнем сезоне.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Паршин — 4 (Мозякин), 15:14 — 0:1. Любимов — 2 (бол., Матушкин, Мозякин), 29:24 — 0:2. Потехин — 2 (Антипин, Козун), 56:36 — 0:3.

Вратари: Метсола — Кошечкин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (5+12+10) — 27 (7+11+9).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

7 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

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