«Металлург» переиграл «Салават» и одержал первую победу на выезде в сезоне
19:16
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Металлург». Гости одержали победу со счетом 3:0.
«Магнитка» одержала первую победу на выезде в нынешнем сезоне.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Паршин — 4 (Мозякин), 15:14 — 0:1. Любимов — 2 (бол., Матушкин, Мозякин), 29:24 — 0:2. Потехин — 2 (Антипин, Козун), 56:36 — 0:3.
Вратари: Метсола — Кошечкин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (5+12+10) — 27 (7+11+9).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
7 октября. Уфа. «Уфа-Арена».
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