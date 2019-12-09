«Металлург» переиграл рижское «Динамо». Демченко одержал первую победу за Магнитогорск

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Это самый крупный успех команды в нынешнем сезоне.

Первую победу в составе команды из Магнитогорска одержал голкипер Василий Демченко.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Голы: О`Делл — 6 (Расмуссен, Потехин), 13:23 — 1:0. Неколенко — 2 (Любимов, Яковлев), 19:06 — 2:0. Потехин — 6, 26:41 — 3:0. Антипин — 3 (бол., Расмуссен), 30:54 — 4:0. Любимов — 4 (Владимиров, Береглазов), 39:56 — 5:0. Липсбергс — 2 (бол., Батня), 45:23 — 5:1.

Вратари: Демченко — Макаров (Салак, 20:00).

Штраф: 10 — 26.

Броски: 29 (12+10+7) — 24 (4+6+14).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

9 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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