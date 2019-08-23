«Металлург» переиграл «Куньлунь» на мемориале Ромазана

Магнитогорский «Металлург» одолел «Куньлунь» на мемориале Ивана Ромазана. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».

Победная шайба на счету 19-летнего нападающего Никиты Рожкова.

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Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Вонг — 1 (Фу), 10:06 — 0:1. Мозякин — 3 (Антипин, Козун), 26:54 — 1:1. Паршин — 2 (Неколенко, Яковлев), 33:40 — 2:1. Палола — 1, 51:32 — 2:2. Рожков — 1 (Дронов), 59:05 — 3:2.

Вратари: Галимов — Грубец (59:25).

Броски: 22 (9+5+8) — 34 (13+12+9).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

23 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».