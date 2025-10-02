«Металлург» отправился на выезд в Москву без Кузнецова

«Металлург» объявил состав на предстоящую выездную серию. Магнитогорский клуб проведет матчи против ЦСКА (3 октября), «Торпедо» (5 октября) и «Спартака» (7 октября). Вратари: Илья Набоков, Василий Павлинский, Александр Смолин. Защитники: Алексей Маклюков, Артем Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Александр Сиряцкий, Макар Хабаров, Егор Яковлев. Нападающие: Дерек Барак, Даниил Вовченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, Михаил Федоров. В состав не вошел новичок «Металлурга» нападающий Евгений Кузнецов. О его подписании клуб объявил 1 октября. Соглашение с 33-летний форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.