«Металлург» отправился на выезд в Москву без Кузнецова
«Металлург» объявил состав на предстоящую выездную серию.
Магнитогорский клуб проведет матчи против ЦСКА (3 октября), «Торпедо» (5 октября) и «Спартака» (7 октября).
Вратари: Илья Набоков, Василий Павлинский, Александр Смолин.
Защитники: Алексей Маклюков, Артем Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Александр Сиряцкий, Макар Хабаров, Егор Яковлев.
Нападающие: Дерек Барак, Даниил Вовченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, Михаил Федоров.
В состав не вошел новичок «Металлурга» нападающий Евгений Кузнецов. О его подписании клуб объявил 1 октября. Соглашение с 33-летний форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -