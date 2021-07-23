«Металлург» отправился на сборы в Минск

Магнитогорский «Металлург» вылетел на предсезонный сбор в Минске, сообщает сайт клуба.

Вместе с основным составом в столицу Белоруссии отправилась и молодежная команда «Стальные лисы».

Вратари: Василий Кошечкин, Глеб Моисеев, Илья Набоков.

Полевые игроки: Егор Яковлев, Семен Кошелев, Андрей Чибисов, Николай Прохоркин, Михаил Пашнин, Артем Земченок, Джош Карри, Филипп Майе, Линус Хультстрем, Брендан Лайпсик, Максим Карпов, Артем Минулин, Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Архип Неколенко, Григорий Дронов, Алексей Волгин, Алексей Маклюков, Павел Акользин, Даниил Апальков, Ярослав Хабаров, Данила Юров, Богдан Потехин, Никита Хлыстов, Егор Коробкин, Никита Коростелев, Илья Николаев, Юрий Платонов, Вадим Антипин, Игорь Швырев.

Отметим, что в связи с выступлением на чемпионате мира Юхо Олкинуора готовится по индивидуальной программе, разработанной тренерским штабом «Металлурга». Голкипер присоединится к команде сразу после ее возвращения в Магнитогорск.

Сборы пройдут с 23 июля по 3 августа. В заключительный день состоится контрольный матч «Металлурга» с череповецкой «Северсталью».