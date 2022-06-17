«Металлург» опроверг слухи о своем желании разделить КХЛ на две лиги

«Металлург» в социальных сетях выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о причастности к инициативе по разделению КХЛ на две лиги.

«Сегодня появилась новость о том, что «по данным одного из спортивных телеканалов, инициатором идеи о разделении КХЛ на две отдельные лиги с «сильными» и «слабыми» командами стали семь клубов. Ими стали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

Пресс-служба ХК «Металлург» прямо заявляет о том, что ни в каких голосованиях о разделении КХЛ на отдельные лиги наш клуб участия не принимал, и уж тем более не был «инициатором» подобного разделения", — говорится в заявлении клуба.

Президент Континентальной хоккейной лига (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) пока не могут согласовать структуру следующего чемпионата России.

По информации «СЭ», предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу — высший и низший. В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ.

Новый чемпионат КХЛ должен стартовать в начале сентября. В нем примут участие 22 команды.