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«Металлург» определился с новым тренером вратарей

10:14
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Новым тренером вратарей «Металлурга» стал Клемен Мохорич, сообщает официальный сайт «Магнитки».

Мохорич выступал на позиции голкипера с 1991 по 2008 год. 11 раз становился чемпионом Словении (1992, 1993, 1994, 1995 — «Есенице»; 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 — «Олимпия»). В сезоне-2002/03 стал серебряным призером чемпионата Белоруссии.

В составе сборной команды Словении — победитель чемпионата мира (группа Б) 2001 года.

Тренерскую карьеру начал в сезоне-2011/12 в «Есенице», перейдя в середине февраля 2012 года в «Медвешчак», который в сезоне-2013/14 стал принимать участие в играх Континентальной хоккейной лиги. В 2016 году перешел в «Слован», в 2017 в «Адмирал», с 2018 года был тренером вратарей нижегородского «Торпедо».

В 2015 году привлекался в штаб национальной сборной Хорватии, а в позже входил в тренерский состав сборной команды Словении.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474881/

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