«Металлург» одолел «Сочи». «Магнитка» выиграла пятый матч подряд
19:09
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Решающую шайбу забросил нападающий Эрик О'Делл.
«Магнитка» одержала пятую победу подряд и набрала 33 очка.
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Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: О`Делл — 4 (Расмуссен), 38:33 — 1:0.
Вратари: Кошечкин — Налимов (59:12).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 14 (5+6+3) — 33 (11+12+10).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
15 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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