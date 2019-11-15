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«Металлург» одолел «Сочи». «Магнитка» выиграла пятый матч подряд

19:09
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Решающую шайбу забросил нападающий Эрик О'Делл.

«Магнитка» одержала пятую победу подряд и набрала 33 очка.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: О`Делл — 4 (Расмуссен), 38:33 — 1:0.

Вратари: Кошечкин — Налимов (59:12).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 14 (5+6+3) — 33 (11+12+10).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

15 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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