«Металлург» одержал волевую победу над ЦСКА. Прохоркин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Металлург». Команда из Магнитогорска победила со счетом 4:2.

В составе «Магнитки» 2 (1+1) очка набрал нападающий Николай Прохоркин.

На 10-й минуте в первом периоде армейцы вышли вперед благодаря голу форварда Брэндона Лайпсика. Таким образом, канадец забросил первую шайбу в лиге.

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ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)

Голы: Лайпсик — 1, 9:11 — 1:0. Нестрашил — 4 (бол., Дронов, Прохоркин), 44:02 — 1:1. Карнаухов — 2 (Шалунов), 44:37 — 2:1. Прохоркин — 3 (Чибисов, Карпов), 49:26 — 2:2. Швырев — 1 (Потехин), 50:56 — 2:3. Бек — 3 (бол., Яковлев), 52:30 — 2:4.

Вратари: Шарыченков (58:37) — Олкинуора.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 16 (3+9+4) — 42 (11+12+19).

Судьи: Наумов, Юдаков.

19 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».