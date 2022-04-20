«Магнитка» и ЦСКА забросили 7 шайб во втором периоде

«Металлург» обыгрывает ЦСКА после второго периода во втором матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» и ЦСКА выдали крайне результативный второй период второго матча финала Кубка Гагарина. На второй период «Магнитка» ушла при счете 5:3 в свою пользу.

Уже на третьей минуте периода нападающий ЦСКА Виталий Абрамов сравнял счет в матче — 1:1.

А затем на протяжении промежутка в 44 секунды команды забили еще три гола.

Сначала отличился защитник «Магнитки» Линус Хульстрем. Уже в следующей атаке через 7 секунд форвард ЦСКА Михаил Григоренко снова сравнял счет.

Затем форвард красно-синих Антон Слепышев в третий раз сравнял счет.

Но последнее слово осталось за «Магниткой»: гол забил нападающий Денис Зернов. А к концу периода преимущество хозяев увеличил форвард Брендан Лайпсик.

Напомним, что ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:1. Третий матч противостояния пройдет 22 апреля в Москве.