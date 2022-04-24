«Металлург» обыгрывает ЦСКА после второго периода со счетом 1:0

ЦСКА принимает «Металлург» на своем льду в четвертом матче финала Кубка Гагарина. После второго периода гости ведут со счетом 1:0.

Шайбу забросил Артем Земченок. Ему ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.

Яковлев набрал в общей сложности 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017).

Напомним, что «Магнитка» пока ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра пройдет в Магнитогорске 24 апреля.