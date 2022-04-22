«Металлург» обыгрывает ЦСКА после первого периода со счетом 1:0

ЦСКА на своем льду принимает «Металлург» в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Гости после первого периода выигрывают со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Брендан Лайпсик. Голевую передачу ему сделал форварда Филипп Майе, который достиг отметки в 20 очков в этом плей-офф.

Напомним, что пока счет в серии до четырех побед равный — 1-1. Четвертый матч серии также пройдет в Москве и состоится 22 апреля.