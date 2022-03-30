«Металлург» обыгрывает «Авангард» со счетом 2:0 после первого периода в седьмом матче серии

«Металлург» обыгрывает «Авангард» после первого периода в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. «Магнитка» ведет в счете на своем льду — 2:0.

Авторами голов стали нападающие Андрей Чибисов и Филипп Майе. Чибисов отличился в большинстве, Майе — в равных составах.

В этой встрече был побит рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. Ранее в сезоне-2012/13 в серии первого раунда «Трактор» — «Барыс» было забито 47 голов. «Металлург» и «Авангард» забросили уже 49 шайб.

Напомним, что победитель этой встречи выйдет в финал Восточной конференции, где будет играть с «Трактором».