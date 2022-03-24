«Металлург» обыгрывает «Авангард» после первого периода

Завершился первый период матча «Авангард» — «Металлург» серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Счет в игре 3:0 в пользу гостей.

Магнитогорская команда забросила все шайбы в течение пяти минут в равных составах. Отличились Филипп Майе, Денис Зернов и Брендэн Лайпсик.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Авангарда» заменил голкипера Шимона Грубеца на Василия Демченко.

Также на 14-й минуте матча нападающий Арсений Грицюк забил первый гол «Авангарда». Однако тренер гостей Илья Воробьев потребовал видеопросмотр момента. В итоге судьи отменили взятие ворот из-за положения все игры.