«Металлург» обыграл «Спартак» и впервые победил после возвращения Воробьева

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» — 4:3. Уже к началу второго периода уральцы забросили 4 шайбы — дубль оформил Эрик О'Делл, также отличились Архип Неколенко и Роман Любимов. У москвичей голы на счету Максима Цыплакова, Мартиньша Карсумса и Артема Федорова.

«Металлург» прервал серию из 5 поражений. Уральцы впервые выиграли после возвращения Ильи Воробьева. У «Спартака» лишь 1 победа в 7 встречах.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: О`Делл — 1 (Расмуссен), 0:41 — 1:0. Неколенко — 1 (Дорофеев, Береглазов), 6:11 — 2:0. Любимов — 1 (Неколенко, Дорофеев), 8:31 — 3:0. О`Делл — 2 (Антипин, Расмуссен), 20:26 — 4:0. Цыплаков — 1 (Зубов), 28:11 — 4:1. Карсумс — 4 (бол., Даугавиньш, Зубов), 47:18 — 4:2. Федоров — 1 (бол., Даугавиньш, Зубов), 56:32 — 4:3.

Вратари: Кошечкин — Беспалов (Хомченко, 6:11, 56:00 — 56:32, 58:01).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (15+6+6) — 25 (3+13+9).

Судьи: Беляев, Оскирко.

19 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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