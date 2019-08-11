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"Металлург" обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области

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На Кубке губернатора Челябинской области магнитогорский "Металлург" обыграл сборную турнира (3:1).

В составе победителей отличились Эрик О'Делл, Дмитрий Буйницкий и Максим Матушкин.

Кубок губернатора Челябинской области

"Металлург" (Магнитогорск) - Сборная Кубка губернатора (Челябинск) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: О`Делл - 1 (Верещагин, Буйницкий), 23:34 - 1:0. Буйницкий - 1 (бол., Дронов, Козун), 50:59 - 2:1. Матушкин - 1 (мен., п.в.), 59:18 - 3:1.

Вратари: Галимов - Хакимов (58:23 - 59:18).

Броски: 51 (14+21+16) - 14 (4+2+8).

Судьи: Гусев, Морозов.

11 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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