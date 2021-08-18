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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на старте Кубка чемпионов

15:53
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«Металлург» из Магнитогорска одержал победу со счетом 6:4 в матче Кубка чемпионов против «Салавата Юлаева».

В среду позднее матч проведут «Ак Барс» и СКА. 19 августа «Салават» сыграет со СКА, а «Магнитка» — с «Ак Барсом».

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Турнир обладателей Кубка Гагарина

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Голы: Яковлев — 1 (Чибисов), 4:29 — 1:0. Кадейкин — 3 (бол.), 17:14 — 1:1. Санников — 2 (бол.), 29:08 — 1:2. Лайпсик — 2, 30:39 — 2:2. Майе — 1 (бол., Хультстрем), 39:01 — 3:2. Кузьмин — 1, 44:54 — 3:3. Юров — 1 (Акользин), 45:24 — 4:3. Кадейкин — 4 (Науменков), 47:21 — 4:4. Карпов — 1 (мен.), 50:59 — 5:4. Карпов — 2 (Коростелев, Голдобин), 55:23 — 6:4.

Вратари: Кошечкин — Метсола.

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

18 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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