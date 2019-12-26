«Металлург» обыграл рижское «Динамо», Нестрашил оформил дубль. Кошечкин отстоял на ноль

Рижское «Динамо» проиграло «Металлургу» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей дублем отметился нападающий Андрей Нестрашил.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 28 бросков по своим воротам и в 6-й раз в текущем сезоне отстоял на ноль.

«Динамо» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — 45 баллов и 8-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Нестрашил — 5 (Филиппи, Мозякин), 9:02 — 0:1. Нестрашил — 6 (Мозякин, Филиппи), 45:10 — 0:2.

Вратари: Салак (57:22) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (2+16+10) — 23 (6+7+10).

Судьи: Овчинников, Цыплаков.

26 декабря. Рига. «Арена Рига».