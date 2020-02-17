«Металлург» обыграл «Куньлунь» и обошел его в таблице

«Металлург» взял верх над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. «Магнитка» обошла на 2 очка китайский клуб и поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Потехин — 12 (бол., О`Делл, Яковлев), 23:56 — 1:0. Филиппи — 4 (бол., Вик. Антипин, Мозякин), 46:44 — 2:0. Спроул — 3 (бол., Уэрек), 49:07 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Грубец (58:32).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (12+10+8) — 39 (10+11+18).

Судьи: Кулаков, Оленин.

17 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».