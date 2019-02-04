"Металлург" обыграл "Автомобилист" благодаря дублю Кулемина

"Металлург" победил "Автомобилист" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем отметился форвард Николай Кулемин.

"Металлург" занимает 3-е место в Восточной конференции, имея в активе 76 очков. "Автомобилист" с 87 баллами располагается на 1-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Пакаринен - 18 (Дорофеев), 7:23 - 0:1. Литовченко - 4 (Вишневский), 18:22 - 1:1. Кулемин - 15 (Эллисон), 20:54 - 1:2. Кулемин - 16 (бол., Мозякин, Эллисон), 43:08 - 1:3. Секстон - 22 (Доус, Паре), 43:38 - 2:3.

Вратари: Коварж (58:58) - Загидулин.

Штраф: 27 - 6.

Броски: 31 (8+4+19) - 30 (12+14+4).

Судьи: Наумов, Оскирко.

4 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец". 5545 зрителей.

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