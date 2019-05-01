Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды 10 игроков.

Клуб поблагодарил за работу Никиту Бобряшова, Михала Булиржа, Александра Игошева, Ииро Пакаринена, Якова Рылова, Ника Шора и Мэтта Эллисона, контракты которых с "Магниткой" завершились.

Сообщается, что Артем Загидулин и Андрей Чибисов в следующем сезоне попробуют свои силы в НХЛ, но спортивные права на хоккеистов остаются у "Металлурга". Денис Платонова​ остается в системе клуба в должности ассистента главного тренера молодежной команды "Стальные Лисы".