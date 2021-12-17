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«Металлург» объявил о расторжении контракта с Владиславом Семиным

15:56
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Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Владиславом Семиным.

Соглашение с 23-летним россиянином было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Семин выступал за «Металлург» с 2020 года, в сезоне-2021/22 он принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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