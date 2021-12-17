«Металлург» объявил о расторжении контракта с Владиславом Семиным

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Владиславом Семиным.

Соглашение с 23-летним россиянином было разорвано по обоюдному согласию сторон.

?? Хоккейный клуб «Металлург» и защитник Владислав Сёмин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.



Мы благодарим Владислава за работу в «Металлурге» и желаем ему удачи в дальнейшем продолжении карьеры.#Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/MgdmGZ1gjd — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) December 17, 2021

Семин выступал за «Металлург» с 2020 года, в сезоне-2021/22 он принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями.