«Металлург» объявил о расторжении контракта с помощником главного тренера Симаковым

Помощник главного тренера Алексей Симаков покинул клуб, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Контракт с 36-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

Симаков вошел в тренерский штаб «Металлурга» в январе этого года. Он помогал Юрию Трубачеву в работе над большинством. Ранее Симаков занимал должность ассистента в «Горняке» и тренировал «Авто» в МХЛ.

«Металлург» в сезоне-2024/25 уступил «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4 в серии).