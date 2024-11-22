«Металлург» объявил о продлении контракта с Силантьевым до 2027 года

«Металлург» продлил контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

24-летний россиянин перешел в магнитогорский клуб в 2023 году.

В этом сезоне на его счету 17 (7+10) очков в 30 матчах. Всего за «Магнитку» Силантьев провел 73 матча в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 28 (10+18) очков.