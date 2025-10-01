«Металлург» объявил о подписании контракта с Кузнецовым

Бывший нападающий СКА Евгений Кузнецов стал игроком «Металлурга», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона-2025/26.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.