«Металлург» объявил о переходе Голдобина
08:01
Форвард Николай Годобин подписал контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. По сведениям «СЭ», Голдобин получит около 10 миллионов рублей.
Напомним, что 14 декабря ЦСКА расторг контракт с Голдобиным.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.
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