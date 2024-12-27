«Металлург» обменял Уилсона в «Салават Юлаев»

«Металлург» обменял форварда Скотта Уилсона в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона.

32-летний канадец ранее выступал в НХЛ за «Питтсбург», «Детройт», «Баффало», а также в КХЛ за «Витязь». В этом сезоне Уилсон набрал 7 (4+3) очков в 30 матчах.