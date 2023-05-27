«Металлург» обменял Николаева в «Адмирал»

Защитник «Металлурга» Илья Николаев перешел в «Адмирал», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 21-летнего россиянина магнитогорцы получили права на защитника Данилу Паливко.

В минувшем сезоне Николаев провел 23 матча в ВХЛ за «Южный Урал», в которых отметился тремя результативными передачами. В КХЛ в общей сложности защитник набрал 7 (0+7) очков в 83 матчах.