«Металлург» обменял форварда Руденкова в «Амур»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Игорь Руденков в результате обмена между «Амуром» и «Металлургом» перешел в хабаровский клуб.

Сезон КХЛ-2021/2022 форвард начинал в составе «Сочи», за который сыграл 15 матчей и набрал 4 (2+2). В октябре 27-летний хоккеист был обменян в «Металлург», где сыграл в девяти матчах регулярного чемпионата и сделал одну голевую передачу.

Руденков уже выступал за Амур с 2016 года по 2020. Также в КХЛ он выступал за «Торпедо».