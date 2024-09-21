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Сегодня, 19:55

«Металлург» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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21 сентября «Металлург» и «Нефтехимик» сыграли в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев — 1:0 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 8 5 3 10
2 Сал. Юлаев 6 5 1 10
3 Автомобилист 7 4 3 9
4 Трактор 6 4 2 9
5 Нефтехимик 8 4 4 9
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Куньлунь РС 7 3 4 6
9 Торпедо 8 2 6 5
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
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21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 3 : 1
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 1 : 0 Б
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 3 : 4
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
21.09 17:00
Витязь – Барыс
 4 : 1
21.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 3 : 1
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