«Металлург» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры «Металлург» — «Нефтехимик» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» набрал четыре очка, расположившись на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Металлург» опустился на седьмую строчку, имея в активе два балла.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.