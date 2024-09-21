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Сегодня, 13:15

«Металлург» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Металлург» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание — в 14.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ». Трансляция, которая начнется за 10 минут до матча, будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке и на местном канале «ТВ-ИН» для жителей региона.

Основные события противостояния «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ магнитогорцы набрали 2 очка в 6 играх. Обладатели Кубка Гагарина располагаются на последней строчке таблицы Восточной конференции. Нижнекамцы набрали 8 очков в 7 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 7 4 3 9
2 Трактор 6 4 2 9
3 Сибирь 7 4 3 8
4 Нефтехимик 7 4 3 8
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 5 4 1 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
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21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 - : -
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
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Витязь – Барыс
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