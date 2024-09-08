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Сегодня, 16:38

«Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург»

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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»

«Нефтехимик» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Андрей Белозеров и Вячеслав Лещенко.

«Нефтехимик» набрал четыре очка, расположившись на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Металлург» опустился на седьмую строчку, имея в активе два балла.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Белозеров — 1 (Леонтьев), 13:39 — 0:1. Лещенко — 1 (Брюквин, Пастухов), 58:42 — 0:2.

Вратари: Смолин (59:34) — Загидулин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (11+10+8) — 23 (8+10+5).

Судьи: Морозов, Шувалов.

8 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Авангард 2 2 0 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 2 1 1 3
7 Металлург Мг 3 1 2 2
8 Ак Барс 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Сибирь 2 0 2 0
11 Лада 2 0 2 0
12 Амур 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
2 Куньлунь РС 2 2 0 4
3 СКА 2 1 1 3
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5 Динамо Мн 1 1 0 2
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8.09 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 2 : 1 Б
8.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 0 : 2
8.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
 - : -
8.09 17:00
Куньлунь РС – Северсталь
 - : -
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