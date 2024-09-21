«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из четырех поражений
«Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.
В основное время команды не отметились заброшенными шайбами. В серии штрафных бросков точнее оказались магнитогорцы — 4:3. Победный буллит реализовал Никита Михайлис.
«Металлург» прервал серию из четырех поражений и с 4 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 8 очками — на четвертой строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Михайлис.
Вратари: Набоков — Долганов.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 41 (12+15+8+6) — 32 (11+8+12+1).
Судьи: Гамалей, Светилов.
21 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|3
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|4
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|5
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
|21.09
|13:30
|
Сибирь – Спартак
|3 : 1
|21.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|1 : 0 Б
|21.09
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.09
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|21.09
|17:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|21.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
Новости