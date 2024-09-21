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Сегодня, 17:09

«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из четырех поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.

В основное время команды не отметились заброшенными шайбами. В серии штрафных бросков точнее оказались магнитогорцы — 4:3. Победный буллит реализовал Никита Михайлис.

«Металлург» прервал серию из четырех поражений и с 4 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 8 очками — на четвертой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Набоков — Долганов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 41 (12+15+8+6) — 32 (11+8+12+1).

Судьи: Гамалей, Светилов.

21 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 8 5 3 10
2 Автомобилист 7 4 3 9
3 Трактор 6 4 2 9
4 Нефтехимик 8 4 4 9
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 6 1 5 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
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