«Металлург» по буллитам победил «Нефтехимик»

«Металлург» дома обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У хозяев голом и результативной передачей отметились Егор Коробкин и Никита Коротков. У гостей по два голевых паса сделали Иван Николишин и Никита Попугаев.

«Магнитка» продлила победную серию до трех матчей. Нижнекамская команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Металлург» набрал 59 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 38 очками — на пятой строчке.