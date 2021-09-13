«Металлург» всухую переиграл «Нефтехимик»

«Металлург» на своем льду принимал «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Магнитогорска одержал «сухую» победу со счетом 4:0.

В составе «Магнитки» два гола и результативную передачу сделал нападающий Филипп Майе. Три голевые передачи сделал форвард Брендан Лайпсик.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кошелев — 1 (Карри), 1:22 — 1:0. Майе — 3 (Лайпсик), 7:30 — 2:0. Майе — 4 (Минулин, Лайпсик), 17:17 — 3:0. Никонцев — 2 (Майе, Лайпсик), 40:50 — 4:0.

Вратари: Олкинуора — Туохимаа.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (9+10+12) — 32 (7+11+14).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

13 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург».