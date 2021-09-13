«Металлург» всухую переиграл «Нефтехимик»
«Металлург» на своем льду принимал «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Магнитогорска одержал «сухую» победу со счетом 4:0.
В составе «Магнитки» два гола и результативную передачу сделал нападающий Филипп Майе. Три голевые передачи сделал форвард Брендан Лайпсик.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кошелев — 1 (Карри), 1:22 — 1:0. Майе — 3 (Лайпсик), 7:30 — 2:0. Майе — 4 (Минулин, Лайпсик), 17:17 — 3:0. Никонцев — 2 (Майе, Лайпсик), 40:50 — 4:0.
Вратари: Олкинуора — Туохимаа.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 32 (7+11+14).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
13 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю