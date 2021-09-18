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«Металлург» не может вылететь из Хабаровска во Владивосток

16:30
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Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не могут вылететь во Владивосток из Хабаровска из-за технических причин, сообщается в Twitter клуба.

«Открыт закрытый порт Владивосток» — сегодня пока не про нас. Команда находится в самолете уже полтора часа, так как аэропорт Владивостока не принимает по техническим причинам. Однако мы не унываем, и ждем разрешения на вылет», — говорится в сообщении.

В субботу в Хабаровске «Металлург» обыграл местный «Амур» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Во Владивостоке магнитогорцы должны сыграть против «Адмирала» 20 сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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