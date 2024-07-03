«Металлург» назвал дату прощального матча Мозякина

Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин проведет прощальный матч в Магнитогорске, сообщает пресс-служба клуба. Игра пройдет на арене «Металлург» 27 июля. Время начала матча пока не сообщалось.

43-летний хоккеист закончил карьеру в 2021 году. В «Металлурге» он играл с 2011 года. Вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Мозыкин является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.