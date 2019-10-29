«Металлург» на выезде обыграл «Барыс»

«Барыс» уступил «Металлургу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей забивали Денис Паршин и Максим Матушкин. У «Барыса» голом отметился Даррен Дитц.

«Магнитка» набрала 25 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Барыса» 29 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Паршин — 7, 5:47 — 0:1. Дитц — 4 (бол., Старченко, Найт), 29:58 — 1:1. Матушкин — 3 (Коробкин, Тимкин), 32:56 — 1:2.

Вратари: Паскуале (58:22 — 59:48) — Галимов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (10+19+9) — 25 (13+7+5).

Судьи: Наумов, Соин.

29 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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