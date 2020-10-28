КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» на своем льду всухую уступил «Сибири». Миловзоров оформил дубль

19:15
Теги:

«Металлург» на своем льду уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости победили со счетом 3:0.

Два гола у новосибирцев на счету нападающего Егора Миловзорова.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Миловзоров — 5 (бол., Шаров), 14:28 — 0:1. Миловзоров — 6 (Йокипакка, Ли), 20:06 — 0:2. Руохомаа — 5 (п.в., Пуустинен), 59:36 — 0:3.

Вратари: Загидулин (Носов, 36:32, 57:58 — 59:36) — Сятери.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (10+9+13) — 20 (7+9+4).

Судьи: Фатеев, Щенев.

28 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир