«Металлург» на своем льду всухую уступил «Сибири». Миловзоров оформил дубль

«Металлург» на своем льду уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости победили со счетом 3:0.

Два гола у новосибирцев на счету нападающего Егора Миловзорова.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Миловзоров — 5 (бол., Шаров), 14:28 — 0:1. Миловзоров — 6 (Йокипакка, Ли), 20:06 — 0:2. Руохомаа — 5 (п.в., Пуустинен), 59:36 — 0:3.

Вратари: Загидулин (Носов, 36:32, 57:58 — 59:36) — Сятери.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (10+9+13) — 20 (7+9+4).

Судьи: Фатеев, Щенев.

28 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».