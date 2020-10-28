«Металлург» на своем льду всухую уступил «Сибири». Миловзоров оформил дубль
19:15
«Металлург» на своем льду уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости победили со счетом 3:0.
Два гола у новосибирцев на счету нападающего Егора Миловзорова.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Миловзоров — 5 (бол., Шаров), 14:28 — 0:1. Миловзоров — 6 (Йокипакка, Ли), 20:06 — 0:2. Руохомаа — 5 (п.в., Пуустинен), 59:36 — 0:3.
Вратари: Загидулин (Носов, 36:32, 57:58 — 59:36) — Сятери.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (10+9+13) — 20 (7+9+4).
Судьи: Фатеев, Щенев.
28 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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