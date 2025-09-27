«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским

По данным «СЭ», «Металлург» может переподписать контракт с нападающим Сергеем Толчинским с понижением зарплаты. Возможный ход связан с предстоящим трансфером в магнитогорский клуб форварда Евгения Кузнецова.

По действующему соглашению зарплата Толчинского составляет 80 миллионов рублей в год.

Толчинский присоединился к «Металлургу» этим летом после расторжения контракта со СКА. В сезоне-2024/25 форвард провел 52 матча за питерскую команду в FONBET чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 16 (7+9) очков. В этом сезоне на его счету одна результативная передача в 6 играх за «Металлург».