«Металлург» победил «Салават Юлаев» на Мемориале Ромазана
«Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в товарищеском матче на Мемориале имени Ивана Ромазана — 3:2. Встреча проходила на «Арене Металлург» в Магнитогорске.
За магнитогорскую команду голы забили Скотт Уилсон, Александр Петунин и Николай Майоров. У клуба из Уфы отличились Максим Великов и Глеб Кузьмин.
28 августа «Салават Юлаев» сыграет против «Магнитки», а «Металлург» встретится с «Нефтехимиком».
Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Великов — 1, 4:48 — 0:1. Уилсон — 1 (Козлов, Петунин), 9:05 — 1:1. Кузьмин — 3 (Комаров, Гуськов), 18:18 — 1:2. Петунин — 1 (Минулин), 24:11 — 2:2. Майоров — 5 (Сиряцкий, Петунин), 35:24 — 3:2.
Вратари: Набоков — Самонов.
Штраф: 8 — 10.
Судьи: Беляев, Бирин.
27 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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