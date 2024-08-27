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Сегодня, 19:36

«Металлург» победил «Салават Юлаев» на Мемориале Ромазана

Алина Савинова
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«Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в товарищеском матче на Мемориале имени Ивана Ромазана — 3:2. Встреча проходила на «Арене Металлург» в Магнитогорске.

За магнитогорскую команду голы забили Скотт Уилсон, Александр Петунин и Николай Майоров. У клуба из Уфы отличились Максим Великов и Глеб Кузьмин.

28 августа «Салават Юлаев» сыграет против «Магнитки», а «Металлург» встретится с «Нефтехимиком».

Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Великов — 1, 4:48 — 0:1. Уилсон — 1 (Козлов, Петунин), 9:05 — 1:1. Кузьмин — 3 (Комаров, Гуськов), 18:18 — 1:2. Петунин — 1 (Минулин), 24:11 — 2:2. Майоров — 5 (Сиряцкий, Петунин), 35:24 — 3:2.

Вратари: Набоков — Самонов.

Штраф: 8 — 10.

Судьи: Беляев, Бирин.

27 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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