Дубль Хульстрема не спас «Металлург» от поражения в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Магнитогорске и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Шмелев, Петр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Теему Хартикайнен. У «Металлурга» дубль оформил Линус Хультстрем.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Голы: Шмелев — 6 (бол., Санников, Кадейкин), 7:11 — 0:1. Хохряков — 3 (Плэтт, Санников), 10:23 — 0:2. Ларсен — 1 (Гранлунд), 10:54 — 0:3. Хультстрем — 1 (Неколенко, Маклюков), 11:57 — 1:3. Хультстрем — 2 (Кошелев, Маклюков), 22:19 — 2:3. Кадейкин — 3 (Кулемин, Шмелев), 35:27 — 2:4. Хартикайнен — 6 (бол., Ларсен, Маннинен), 37:00 — 2:5.

Вратари: Кошечкин — Шарыченков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (7+19+5) — 42 (17+14+11).

Судьи: Белов, Гашилов.

17 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.