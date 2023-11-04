Дубль Акользина помог «Металлургу» обыграть минское «Динамо»
«Металлург» дома обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
Дублем за хозяев отметился Павел Акользин. Еще по одной шайбе забросили Робин Пресс, Егор Коробкин и Александр Петунин.
Единственный гол минчан на счету Никиты Смирнова.
«Металлург» (36 очков) лидирует в Восточной конференции КХЛ после 28 матчей. «Динамо» (27) после 24 игр идет шестым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Голы: Пресс — 3 (Карпов, Зернов), 4:08 — 1:0. Смирнов — 1 (Кодола), 23:56 — 1:1. Акользин — 9 (Зернов, Карпов), 27:12 — 2:1. Коробкин — 7 (Кошелев), 31:33 — 3:1. Петунин — 6 (бол., Джонсон, Пресс), 34:31 — 4:1. Акользин — 10, 36:23 — 5:1.
Вратари: Набоков — Колосов (Вельмакин, 36:23, 58:29 — 58:49).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (15+11+1) — 35 (13+11+11).
Судьи: Мочалов, Юдаков.
4 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|6
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|24
|12
|12
|27
|7
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|24
|11
|13
|26
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|Сочи
|25
|12
|13
|25
|9
|СКА
|24
|12
|12
|24
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|4.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 0
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 1
|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|4.11
|17:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|4.11
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|4.11
|17:00
|
Сочи – Авангард
|- : -
|4.11
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|4.11
|17:00
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Ак Барс – Барыс
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