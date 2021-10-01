«Металлург» продлил победную серию до 9 матчей, обыграв «Автомобилист»

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

По два очка в составе победителей набрали Максим Карпов (1+1) и Денис Зернов (0+2). У гостей отличились Брукс Мэйсек и Джесси Блэкер.

Таким образом, магнитогорский клуб продлил свою победную серию до 9 матчей. «Автомобилист» проиграл четвертый матч кряду.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Никонцев — 6 (Майе, Лайпсик), 0:56 — 1:0. Голдобин — 5 (Зернов, Карпов), 15:16 — 2:0. Мэйсек — 5, 19:18 — 2:1. Карпов — 6 (Зернов, Потехин), 45:13 — 3:1. Блэкер — 2 (Бочаров), 52:30 — 3:2. Кошелев — 4 (п.в., Пашнин), 59:23 — 4:2.

Вратари: Кошечкин — Галкин (58:12 — 59:23).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+11+7) — 24 (9+4+11).

Судьи: Букин, Юдаков.

1 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.